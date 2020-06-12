KAYSERİ AK Parti'li Özhaseki Türkiye'de kentsel dönüşüm zorunluluktur - Son Dakika

AK Parti'li Özhaseki: Türkiye'de kentsel dönüşüm zorunluluktur

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Türkiye'de kentsel dönüşüm bir zorunluluktur. Lüks olsun diye yapılan bir iş değildir" dedi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde belediyenin kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılan konutların anahtar teslim törenine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de katıldı. Törende konuşan Özhaseki, CHP'li belediyelerin kentsel dönüşüm konusunda riske girmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye'de kentsel dönüşüm bir zorunluluktur. Bir lüks olsun diye yapılan bir iş değildir. İki sebep var. Birisi ülkemiz deprem bölgesidir. Türkiye'nin tamamında neredeyse bir deprem riski var. İkinci ve üçüncü derecede var. Son yüzyıl içerisinde 6 ve üzeri yıkıcı deprem sayısı 60 civarındadır. Ölen insan sayısı 83 bindir. Maddi kaybımız ise trilyonlarla ifade edilmektedir. O zaman dayanıksız evleri dönüştürmemiz gerekiyor. İkincisi o bizim girdiğimiz toprak damlı briket olan evlerde artık kimse oturmamalıdır. Herkes modern, zamana uygun nezih ve şık olan evlerde oturmalıdır. Çalışan belediye başkanları, riski alan belediye başkanları ve gayret eden arkadaşlarımız vatandaşla görüşüyorlar. Müteahhit bulup aylarca ve senelerce uğraşarak bu güzel eserler ortaya çıkıyor. Özellikle CHP'li belediyeler, bakanlığım dönemimde 'kapım sonuna kadar açık' dediğim halde hiçbiri bu riske girmedi. Sadece vaziyeti idare edip, geçip gidiyorlar. Günahtır ve vebaldir. Herkesin yapması gereken işlerin başında bu geliyor."