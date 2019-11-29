Son Dakika Haberleri: Kayseri Amatör kümenin taklacısı
Son Dakika Spor Kayseri Amatör kümenin taklacısı - Son Dakika Spor

Kayseri Amatör kümenin taklacısı

6 saat önce

Kayseri Süper Amatör Küme lideri Develispor'un golcüsü Mehmet Furkan Ağca taklacı oldu.

Kayseri Amatör kümenin taklacısı, System.String[]

Kayseri Süper Amatör Küme lideri Develispor'un golcüsü Mehmet Furkan Ağca taklacı oldu.


Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Develispor forması giyen Mehmet Furkan Ağca attığı goller sonrası yaşadığı gol sevinci ile dikkat çekiyor.


Sezon başında Özvatan Gençlikspor'dan Develispor'a transfer olan ve ligde geride kalan 10 haftada 11 gole imza koyan Mehmet Furkan Ağca, her gol sonrasında taklalar atarak tribüne gidiyor.


Kaydettiği goller sonrasında 2-3 kez takla atarak sevincini klasikleştiren Mehmet Furkan Ağca, taraftarların "Taklacı Furkan" diye seslendiği isim haline geldi. - KAYSERİ

Mehmet Furkan, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatih Terim, Lemina'nın bonservisinin alınmasını istedi
Oğuzhan Özyakup'a büyük tepki! "Git artık bu takımdan" Galatasaray'ın Arda Turan transferi için İspanyollardan flaş açıklama Liverpool'a, Fabinho'dan kötü haber geldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 19:44:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri Amatör kümenin taklacısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]