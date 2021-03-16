Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun genel kurulu 31 Mart'ta yapılacak - Son Dakika

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun genel kurulu 31 Mart'ta yapılacak
16.03.2021 15:39
Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun 17. Olağan Genel Kurulu 31 Mart'ta gerçekleştirilecek.
Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun 17. Olağan Genel Kurulu 31 Mart'ta gerçekleştirilecek.
Fededasyordan yapılan açıklamaya göre, 31 Mart Çarşamba günü Kayseri Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi büyük salonunda gerçekleşecek genel kurulda yeterli çoğunluk sağlanamazsa toplantı 7 Nisan Çarşamba günü yapılacak.
Genel kurulun, pandemi tedbirleri alınarak yapılacağı belirtildi.
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