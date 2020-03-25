KAYSERİ 'Anadolu Farm' kurucusu Karademir'e tahliye - Son Dakika

'Anadolu Farm' kurucusu Karademir'e tahliye

KAYSERİ'de, sanal oyun yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 'Anadolu Farm' kurucusu İsa Karademir'in de (29) aralarında olduğu 1'i firari, 41 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti verdiği ara kararla davanın tek tutuklu sanığı olan İsa Karademir'in tahliyesini kararlaştırdı.

Kayseri'de internet üzerinden faaliyet yürüten 'Anadolu Farm'ın kurucusu İsa Karademir ile yöneticileri ve üyeleri hakkında, 'Çiftlik Bank' benzeri sistemle üyelerden para topladıkları iddiasıyla Mart 2018'de soruşturma başlatıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Karademir'in de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildiği adliyede tutuklandı. 278 sayfalık iddianameyle haklarında dava açılan 1'i firari 41 sanıklı davanın daha önceki duruşmalarında tutuklu 7 sanıktan 6'sı tahliye edildi. İsa Kademir'in ise tutukluluğu devam etti.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tek tutuklu sanık İsa Karademir Sesli ve Görüntülü Bilişim sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Kayseri Kapalı Cezaevinden katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında duruşmaya basın mensupları alınmazken, tutuksuz sanıklarla müştekiler de davaya katılmadı. Duruşma savcısı ara mütalasında sanık Karademir'in tutukluluk halinin devamını talep etti.

Savunmasında, dolandırma kastı olmadığını öne süren İsa Karademir, "Ticaret yapmak istedim. Başka örnekleri önümde vardı. Fransching sistemini araştırdım. Dolandırıcılık yapacak bir insan mesleğinden istifa edip, bu sisteme girer mi? Son ana kadar direndim. Hesaplarıma bloke konulduğu için paraları veremedim. Mağdur oldum. Yaptığım işe güvendiğim için kaçmayı düşünmedim" dedi.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararla sanık İsa Karademir'in cezaevinde kaldığı süreyi dikkate alarak yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye etti. Davada Karademir'in de tahliye olmasının ardından tutuklu sanık kalmadı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)-