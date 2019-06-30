Kayseri-Ankara karayolunda trafik kazası: 4 yaralı
33 dakika önce
Kayseri-Ankara karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:39 Kaynak: İHA
Kayseri- Ankara
karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Ankara karayolunun 52. kilometresinde N.T. yönetimindeki 66 KN 604 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki korkuluklara çarptı. Kazada otomobilde büyük hasar oluşurken, olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı 4 kişiye müdahale etti. Jandarma
ve polis ekipleri bir başka kazanın olmaması için yol da önlem alırken, yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ
İzmir'deki feci trafik kazasında otomobil metrelerce uçtu: 2 ölü
Mansur Yavaş sosyal medyayı salladı! Melih Gökçek'e "fışkiye" göndermesi
Kız çocuklarını iğrenç tuzağına düşüren sapığı, jandarmanın dikkati ele verdi
Genç kadın, çocuğu son anda ezilmekten kurtardı