Son Dakika Haberleri: - Kayseri-Ankara karayolunda trafik kazası: 4 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

- Kayseri-Ankara karayolunda trafik kazası: 4 yaralı

13 dakika önce

- Kayseri-Ankara karayolunda trafik kazası: 4 yaralıKAYSERİ - Kayseri-Ankara karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

- Kayseri- Ankara karayolunda trafik kazası: 4 yaralı
KAYSERİ - Kayseri-Ankara karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri Ankara karayolunun 52. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında N.T. yönetimindeki 66 KN 604 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda yol kenarındaki korkuluklara çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde büyük hasar oluşurken, yapılan ihbarla olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı 4 kişiye müdahale etti. Jandarma ve polis ekipleri bir başka kazanın olmaması için yol da önlem alırken, yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.
- Kayseri-Ankara karayolunda trafik kazası: 4 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:55 Kaynak: İHA
Ankara, Kayseri, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kaçak çalıştırılan kadınlar gizli bölmede yakalandı İzmir'deki feci trafik kazasında otomobil metrelerce uçtu: 2 ölü Mansur Yavaş sosyal medyayı salladı! Melih Gökçek'e "fışkiye" göndermesi Kız çocuklarını iğrenç tuzağına düşüren sapığı, jandarmanın dikkati ele verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 18:08:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Kayseri-Ankara karayolunda trafik kazası: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]