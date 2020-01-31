Kayseri-Ankara ve Kayseri-Niğde yolu kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Kayseri- Ankara ve Kayseri- Niğde kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Kayseri'de gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kayseri-Ankara kara yolunun Kalkancık mevki'inde ve Kayseri-Niğde kara yolu İncesu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde trafiğin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapatıldığı öğrenildi.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapatılan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ayrıca yoğun kar yağışı nedeniyle Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 50, Sarız ilçesinde 10 köy yolu ulaşıma kapandı. Yetkililer yolların ulaşıma açılması için kar temizleme çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.

(Mahmut Kılınç/İHA