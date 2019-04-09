Kayseri Anne ve Babasının Terk Ettiği Belinay'a, Doğum Günü Sürprizi

Kayseri
'de babasının doğmadan önce, annesinin de doğumdan 6 ay sonra terk etmesinin ardından anneannesi Hatice
Günek'in (47) bakımını üstlendiği 'Meningosel' (doğumdan önce omurilik ve omurgada gerçekleşen doğum kusuru) hastası Belinay Karakoç'a (10), üniversite öğrencileri doğum günü sürprizi yaptı.
2009 yılında Celal K. ile evlenen Mürvet T.'nin doğacak bebeğine, 'Meningosel' teşhisi konuldu. Mürvet T., Belinay adını verdikleri bebeğini dünyaya getirmesinin ardından eşiyle sorunlar yaşamaya başladı ve doğumdan 6 ay sonra boşandılar. Mürvet T. de iddiaya göre boşanmasına bebeğinin neden olduğunu söyleyerek, onu terk edip başka birisiyle evlendi.
ANNEANNESİ BAKIMINI ÜSTLENDİ Anne
ve babasının terk ettiği Belinay'ın bakımını, anneannesi Hatice Günek üstlendi. Hatice Günek, hastalığı nedeniyle güçlükle yürüyebilen ve çeşitli sağlık sorunları yaşayan torununu büyütürken, okula gitmesini de sağladı. 3'üncü sınıf öğrencisi olan Belinay, 'anne' dediği anneannesinin desteğiyle hayata tutundu.
ÖĞRENCİLERDEN DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
Belinay'ın zorlu yaşamını basında gören üniversite öğrencileri, onu evinde ziyaret etti. Erciyes Üniversitesi
'nde eğitim gören öğrenciler, doğum gününde Belinay'ı evinde ikinci kez ziyaret ederek sürpriz kutlama partisi düzenledi. Üniversiteliler, Belinay ile oyunlar oynayıp, pasta keserek yaş gününü kutladı.
Kayseri Genç
Gönüllüleri Topluluğu Başkanı Gülay
Bölükbaşı, Bugün Belinay'ın doğum günü. Onun yanında olup güzel bir gün geçirmesini istedik. Topluluğumuzun amacı da ihtiyaç sahibi insanlara ulaşıp, onlara hediyeler vermek. Belinay'ın yanında olduğumuz için çok mutlu olduk. İnşallah kendisi de mutlu olmuştur diye konuştu.
'BENİM BÖYLE BİR SÜRPRİZ YAPACAK GÜCÜM YOK'
Hatice Günek ise torununun sağlık giderlerini karşılayabilmek için evdeki eşyalarından bazılarını satmak zorunda kaldığını hatırlatarak, Bu durumun basında yer almasının ardından hayırseverler az da olsa eşya yardımı ve para yardımında bulundu. Ancak bizim için en önemli destek üniversite öğrencilerinin yaptığı sürpriz doğum günü partisiydi. Hepsinden Allah razı olsun. Ağabey ve ablaları, Belinay'ın doğum gününü kutlamaya geldi. Benim böyle bir sürpriz yapmaya gücüm olmadığı için gençlerimiz sağ olsun yaptılar. Belinay çok mutlu oldu. Allah hepsinden razı olsun dedi.