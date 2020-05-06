KAYSERİ Anne ve oğlunu koronavirüs ayırdı - Son Dakika

Anne ve oğlunu koronavirüs ayırdı

KAYSERİ'de, Hüseyin Demirtaş (48) ile annesi Feride Demirtaş (72) iki gün arayla koronavirüse yakalanarak hastanede tedaviye alındı. Anne yaşamını yitirirken, oğlu 'immün plazma' tedavisine olumlu cevap vererek, 19 gün sonra yoğun bakımdan çıktı.

Emekli 3 çocuk babası Hüseyin Demirtaş, geçen 4 Nisan'da aynı evde yaşadığı annesi Feride Demirtaş'ı yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürdü. Enfeksiyon Hastalıkları servisinde tedavi altına alınan Feride Demirtaş'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Feride Demirtaş, durumu kötüye gidince yoğun bakım servisine yatırıldı. Hüseyin Demirtaş da annesiyle temas etmesi nedeniyle yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 2 gün sonra aynı hastanede tedaviye alındı. Yoğun bakımda tedavi gören Feride Demirtaş, doktorların müdahalesine rağmen 8 gün sonra 12 Nisan'da hayatını kaybetti.

Hastaneye götürüp, servise yatırılırken yanından ayrılmadığı annesini kaybeden Hüseyin Demirtaş ise yoğun bakımda uygulanan immün plazma tedavisine olumlu cevap verdi. Hüseyin Demirtaş, 19 gün sonra yoğun bakım ünitesinden çıkarıldı. Koronavirüs testi negatif çıkan ve hastalığı yenen Hüseyin Demirtaş'ın tedavisi serviste devam ediyor.

'BU HASTALIK ŞAKA DEĞİL'

Hüseyin Demirtaş, 4 Nisan'da annesini hastaneye yatırdığını anlatarak, "6 Nisan'da da bende aynı hastalık belirtileri olunca hastanede tedaviye alındım. Yapılan testlerim pozitif çıktı. Yoğun bakımda tedavi görürken annemi kaybettim. 19 günüm yoğun bakımda geçti. Devletimden ve doktorlarımızdan Allah razı olsun. Biz inanan insanlarız, dua ederiz. Doktorlar ve diğer sağlık çalışanları aile gibi destek oldular. Fazla bunalmadım. Hastalığı kötü geçirmedim. Bazı vatandaşlar bu hastalığı şaka sanıyor. Bu hastalık şaka değil. Herkes bakanlığın açıkladığı tedbirlere uysun ve devletimize yardımcı olsun" diye konuştu.

'AŞILANMADAN BİTTİ DİYEMEYİZ'

Hüseyin Demirtaş'ın tedavisini gerçekleştiren Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Musa Göksu ise, "Bu hastalık için 'bitti' diyemeyiz. Halkın yüzde 60'ı hastalığı geçirmedikten ve aşılanmadıktan sonra 'bitti' diyemeyiz; ama iyi yoldayız. Hüseyin Demirtaş, ilk gelen hastalarımızdan biri. Uzun zamandır hastanemizde yatıyor. Kendisi şu an plazma tedavisi oluyor. İnşallah en kısa zamanda taburcu etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.