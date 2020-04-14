KAYSERİ Apartmana domuz yağı süren kadın Kocam 'bende büyü var, bozdur' dedi-ARŞİV - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAYSERİ Apartmana domuz yağı süren kadın Kocam 'bende büyü var, bozdur' dedi-ARŞİV - Son Dakika

KAYSERİ Apartmana domuz yağı süren kadın Kocam 'bende büyü var, bozdur' dedi-ARŞİV

6 saat önce

Apartmana domuz yağı süren kadın: Kocam 'bende büyü var, bozdur' dediKAYSERİ'de, kocasının ilişki yaşadığı kadını ondan uzaklaştırmak için oturduğu apartmana domuz yağı sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan Kezban M.'nin (37) ifadesi ortaya çıktı.

Apartmana domuz yağı süren kadın: Kocam 'bende büyü var, bozdur' dedi

KAYSERİ'de, kocasının ilişki yaşadığı kadını ondan uzaklaştırmak için oturduğu apartmana domuz yağı sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan Kezban M.'nin (37) ifadesi ortaya çıktı. Kezban M, eşinin "Bende büyü var, bozdur" talebi üzerine domuz yağını apartmana sürdüğünü ileri sürdü.

Kezban M., geçen 8 Nisan'da Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 12 katlı apartmanın girişindeki halı ile zil, asansör tuşları ve bina içindeki tutma yerlerine yağ benzeri bir madde sürerek ayrıldı. Binanın güvenlik kamerasına yansıyan ve 52 ailenin yaşadığı apartmanda koronavirüs paniğine yol açan Kezban M., polis tarafından gözaltına alındı. Bina ise dezenfekte edildi. Binaya bulaştırdığı maddenin domuz yağı olduğu belirlenen Kezban M., 'mala zarar vermek' suçundan sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI.

Kocası ile ilişki yaşadığını iddia ettiği kadını eşinden uzaklaştırmak için yaşadığı apartmanda domuz yağı büyüsü yaptırdığı iddia edilen Kezban M.'nin, mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı. Kezban M., "Kocam başka bir kadın ile ilişki yaşıyordu. Beni dövdü ve sokağa attı. Bana, 'Bunları istemsiz yapıyorum. Kendime hakim olamıyorum' dedi. Ardından da 'bende büyü var, bir hoca bul ve bendeki büyüyü bozdur' dedi. Hoca buldum. Ona durumumu anlattım. Hoca da, 'Bana şu malzemeleri al ve kocanın ilişkisi olduğu kadının oturduğu yere git ve oraya sür' dedi. Ben de bu yüzden oraya giderek, elimdeki sıvıyı sürdüm. Pişmanım" dedi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)-

KAYSERİ Apartmana domuz yağı süren kadın Kocam 'bende büyü var, bozdur' dedi-ARŞİV

Cumhuriyet Mahallesi, Melikgazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 01:02 Kaynak: DHA

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