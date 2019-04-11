Son Dakika Haberleri: Kayseri Aranan Şahıslara Şafak Operasyonu 30 Gözaltı

Kayseri Aranan Şahıslara Şafak Operasyonu 30 Gözaltı

1 saat önce

Kayseri'de, aranan 60 kişinin yakalanmasına yönelik yapılan şafak operasyonunda 30 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de, aranan 60 kişinin yakalanmasına yönelik yapılan şafak operasyonunda 30 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması ile ilgili soruşturma sürüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri sabah saat 05.30'da, haklarında yakalama kararı bulunan ve kesinleşmiş hapis cezaları olan 60 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 60 ayrı adrese yapılan operasyonlarda şuana 30 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Zanlılar, resmi ve sivil ekip araçlarıyla Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Diğer 30 kişinin yakalanması için yapılan çalışmalar ise, sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:46 Kaynak: DHA
Kayseri, Güncel
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