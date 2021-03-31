Kayseri ASKF Başkanı belli oldu

Ali Üstünel'in divan başkanlığı yaptığı genel kurulda Musa Soykarcı 155 oy alırken Mehmet Yücel 219 oy aldı. 4 oy ise geçersiz sayıldı.

Kayseri ASKF 17. Genel Kurul toplantısı yapıldı. Kayseri Kadir Has Kongre merkezinde gerçekleştirilen genel kurul toplantısına 398 delegeden 346'sı iştirak etti. Mevcut Başkan Musa Soykarcı ile yeni aday Mehmet Yücel arasında geçen başkanlık yarışında delegeler oylarını kullandı.

İmamoğlu'na 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Teyze'yi Kılıçdaroğlu ziyaret etti

Fenerbahçeli Ozan Tufan, bu akşam Rojhin Haspolat ile dünya evine girdi, çiftin şahitleri Ali Koç ve Emre Belözoğlu oldu