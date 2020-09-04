Kayseri ASKF Başkanı Soykarcı: "Kayseri futbolu için destek olunmalı"
Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Musa Soykarcı, Kayseri futbolu için destek olunması gerektiğini söyledi.
Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Musa Soykarcı, Kayseri futbolu için destek olunması gerektiğini söyledi.
Soykarcı yaptığı açıklamada, " Türkiye Futbol Federasyonu'nun 25.08.2020 tarihli yönetim kurulu kararıyla,İlimizi Bölgesel Ligde temsil eden Talasgücü Belediyespor ve Yahyalısporumuzun yanında,Develispor ve Esen Makine Belsinspor takımlarımızın Bölgesel Lige alındığına dair kararı almıştır. Bu karardan sonra, Belsinspor, BAL ligine katılmıyorum demesi durumunda BAL Ligi statüsüne göre bir sonraki takımın bal ligine katılma şansı yoktur. İlimizi güçlü bir şekilde temsil etme adına Kayseri Emar Grup sahibi Emre Arıkan büyük bir özveriyle elini taşın altına koymuş ve yönetimini oluşturmuştur. Bizlere düşen Amatör spora hizmet eden herkese destek olmaktır. Emre Arıkan'ın şahsında Kayseri Emar Grup Futbol Kulübüne BAL Liginde başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ
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