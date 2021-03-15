Kayseri Atakspor, Türkiye birincisi oldu
15.03.2021 13:05
Kayseri Atakspor, İzmir'de yapılan Bergama Şehit J. Asb. Kd. Bçvş Süleyman Demirel 2. Kademe yarışmasında E21 Erkek ve E21 Kadınlar kategorisinde Türkiye Birincisi oldu.
Kayseri Atakspor, İzmir'de yapılan Bergama Şehit J. Asb. Kd. Bçvş Süleyman Demirel 2. Kademe yarışmasında E21 Erkek ve E21 Kadınlar kategorisinde Türkiye Birincisi oldu.
Bergama Şehit J. Asb. Kd. Bçvş Süleyman Demirel 2. Kademe yarışmasına Kayseri'den katılan tek özel kulüp olan Kayseri Atakspor, E21 Erkekler kategorisinde Kadir Birol, E21 Kadınlar kategorisinde ise Zeynep Bozda'nın dereceleri ile Türkiye Birincisi olmayı başardı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu zor branşta yaz kış demeden tamamen kendi emekleriyle başarı elde eden gençlerimizi ve antrenörlerimizi canı gönülden kutluyor, kulübümüz ve ilimiz adına teşekkür ediyoruz" denildi. - KAYSERİ
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