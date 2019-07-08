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KAYSERİ Atık malzemelerden araç maketi yapıyor

42 dakika önce

Atık malzemelerden araç maketi yapıyorKayseri'de sahaf işletmeciliği yapan Batuhan Yüksel (24) izlediği Türk filmlerinde gördüğü araçların maketlerini atık malzemeden yapıyor.

Atık malzemelerden araç maketi yapıyor
Kayseri'de sahaf işletmeciliği yapan Batuhan Yüksel (24) izlediği Türk filmlerinde gördüğü araçların maketlerini atık malzemeden yapıyor. Yüksel'in, son olarak yaptığı 'Selvi Boylum, Al Yazmalım' filmindeki kırmızı kamyon ilgi çekti.
Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde sahaf işletmeciliği yapan Batuhan Yüksel, 2 yıldır sevdiği Türk filmlerinde gördüğü araçların maketlerini yapıyor. Araç maketlerini atık malzemelerden yapan Yüksel, son olarak yeğeni Yiğit Ilığ (9) ile birlikte 'Selvi Boylum, Al Yazmalım' filmindeki kırmızı kamyonu yaptı. Yüksel'in, çakmak parçaları, pil, dondurma çubuğu gibi atıklardan yaptığı kamyon, görenlerin ilgisini çekti. Yüksel, bu şekilde 9 aracın maketini yaptı.
Batuhan Yüksel, Sahaflık yaparken bir yandan da maket işi ile uğraşıyorum. Son olarak 'Selvi Boylum, Al Yazmalım' filmini izlerken filmin sembolü haline gelmiş olan kamyonu yapmaya karar verdim. Yanımda yeğenim Yiğit Ilığ da vardı. O da bana biraz motivasyon kaynağı oldu. Kırtasiyeye gidip mukavva, yapışkan gibi malzemeler aldık. Çöp kutusundan işime yarayan parçaları aldım. Parçaları bir araya getirdikten sonra filmi defalarca izleyerek kafamda oluşturduğum kamyonun maketini 28 günde tamamladım dedi.
Çocukluktan bu yana atıkları değerlendirdiğini söyleyen Yüksel, Yaptığım kamyon maketinde eski çakmak, duvar saati ve bilgisayar parçaları kullandım. Kamyonu şu an satma gibi bir düşüncem yok. Sadece dükkanımda sergiliyorum. Çocukluğumda sıklıkla yaptığım maket işini şimdi boş vakitlerimde dükkanımda yapıyorum. Şimdi de Çiçek Abbas filmindeki dolmuşu yapmak istiyorum diye konuştu.
KAYSERİ Atık malzemelerden araç maketi yapıyor
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:59 Kaynak: DHA
Kayseri, Araç, Güncel
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