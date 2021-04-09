Kayseri Bahçelik Barajı'ndan ekonomiye 482 milyon 442 bin lira katkı - Son Dakika

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bulunan Bahçelik Barajı'nın hizmete alındığı 2005 yılından bugüne kadar Türkiye ekonomisine 482 milyon 442 bin 559 liralık katkı sağladığını bildirdi.

Yıldız, yazılı açıklamasında, kil çekirdekli kaya dolgu gövde tipinde inşa edilen Bahçelik Barajı'nın hem sulama, hem enerji hem de taşkın koruma özelliklerinin olduğunu ifade etti.

65 metre yüksekliği bulunan baraj sayesinde 20 bin dekar arazinin taşkınlardan korunduğunu belirten Yıldız, tüm sulama inşaatlarının tamamlanması ile 459 bin 50 dekar alanın sulanacağını kaydetti.

Barajın Türkiye ekonomisine katkısına değinen Yıldız, şunları kaydetti:

"Bahçelik Barajı 2005 yılında hizmete alınmış olup bölgedeki taşkın zararlarını önleme ve sulama ile milli ekonomiye 255 milyon 642 bin 559 TL katkı sağlamıştır. Diğer taraftan Bahçelik Barajı'nda yıllık 27 milyon kilovatsaat enerji üretilmektedir. 2006 yılında faaliyete geçen hidroelektrik santrali ile bugüne kadar toplam 432 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi üretilerek milli ekonomiye sadece enerjide 226 milyon 800 bin liralık katkı sağlamış olup toplamda ise ülkemiz ekonomisine 482 milyon 442 bin 559 liralık fayda sağladı."