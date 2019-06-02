KAYSERİ BAKAN AKAR BU ÜLKEYİ TERÖRDEN KURTARACAĞIZ

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar
İnşallah bu ülkeyi terörden kurtaracağız. Bunun için olmazsa olmaz, siyasette ve iş hayatından birlik ve beraberlik dedi. AK Parti Kayseri
İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına, Bakan Akar'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki
, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer
, Hülya Nergis
, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç
, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.
BİRLİK BERABERLİK VURGUSU
Bakan Akar, memleketin bu dönemde ihtiyacı olan ilk şeyinin birlik ve beraberlik olduğunu vurgulayarak şunları söyledi
Tarihimizden, milli manevi değerlerimizden güç almak suretiyle ruh kökümüzden alacağımız güçle ileriye bakmak suretiyle modern araç ve imkanları kullanmak suretiyle bu ülkeye, bu asil millete borcumuzu ödememiz lazım. Gerçekten tarihimizde çektiğimiz sıkıntılar, gördüğümüz eza, cefa geldiğimiz noktada son zamanlarda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan atılımlar gerçekten kişilikli ve kimlikli bir siyaset, bütün dünyada Türk'ün, Müslüman'ın adını savunan, ortaya koyan, bunun değerlerini herkese anlatan bir politika ile devam ediyoruz. Bu çerçevede bizlerin de Kayseri olarak İstanbul
ve Türkiye
olarak yapmamız gereken çok şey olduğunu bilmemiz lazım. Birlik ve beraberlik çok önemli. Türkiye'ye karşı FETÖ-PKK-YPG-DEAŞ ve daha ne olduğu belirsiz onlarca terörist grup bu millete musallat oldu. Bunlara karşı sadece silahlı kuvvetler değil herkesin bilgili ve bilinçli bir şekilde bunlara karşı bulunduğu yerde yapması gerekeni yapmalı ve tedbir almalıdır. Ordumuz azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürüyor. İnşallah bu ülkeyi terörden kurtaracağız. Bunun için olmazsa olmaz siyasette ve iş hayatından birlik ve beraberlik.
ÖZHASEKİ BİZİM TARAFIMIZ MİLLETTEN YANA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise 23 Haziran'da İstanbul'da yapılacak seçimi hatırlatarak Yıllar içerisinde ufak tefek kırgınlıklar olabilir. Hiç kimse unutmasın ki kıyasıya bir mücadele var. Bu mücadelede bizler tarafız. Bizim tarafımız milletten yanadır. Karşı tarafa baktığımız zaman ise FETÖ'cü alçakların, PKK'lı katillerin nerede olduğunu görürsünüz. Siyasi uzantıları zaten mesajlarını vererek Cumhur ittifakına seçimi kaybettirmek istiyorlar. Kürdistan'da da kazanmak istediklerini utanmadan ilan ediyorlar. Bu gerçeklikler karşısında inşallah İstanbul'da yaşayan kardeşlerimizin oradaki tercihi doğrudan yana olacaktır. Hizmet edecek ve hizmet eri olan Binali Yıldırım
'dan yana olacaktır. Sayın Binali Yıldırım'ın kafası yıldırım gibi çalışıyor. İstanbul'un sorunlarına çare bulacak tek adam Binali Yıldırım'dır. Uzmanlık alanı da ulaşımdır. İstanbul'a büyük projeleri getiren de kendisidir dedi.
'ALLAH BİZE HARAM OY NASİP ETMESİN'
Oylar çalındığı için İstanbul seçiminin iptal edildiğini savunan Özhaseki, Tespit edilebilen bin sandıkta oylar resmen çalındı. Tespit edilemeyen binlerce sandıkta her saydığımızda bizim oyumuz artıyor. 754 sandığın başında memur olması gerekirken memur olmayan insanlar var. Partililerin adamları var. 200 sandıkta sayım döküm çizelgelerinde imzalar yok, tutanaklarda imzalar yok. Hükümlülerin, evde oturanların yerine oylar kullanılmış. Biz bunlara itiraz etmeyelim mi Biz yıllardır milli iradenin sandığa yansıması için mücadele vermiş insanlarız. Bizim kimsenin oyunda gözümüz yoktur. Allah bize haram oy nasip etmesin. Milletin seçimden yorulduğunu elbette biliyoruz. Gelecek yıllarda güzel işler yapılacak ve ekonomide doğru adımlar atılacaktır. Oylar çalındıysa gerekli adımları atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın diye konuştu.