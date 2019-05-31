KAYSERİ BAKAN AKAR, KAYSERİ'DE YAPTIRDIĞI CAMİDE CUMA NAMAZI KILDI
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de yaptırdığı Hulusi Akar Camii'nde cuma namazı kıldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:10 Kaynak: DHA
, Kayseri
'de yaptırdığı Hulusi Akar Camii'nde cuma namazı kıldı. Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
ile birlikte Kayseri'ye geldi. Akar, Küçükali Mahallesi'nde yaptırdığı, 13 Ekim 2018'de ibadete açılan Hulusi Akar Camii'nde cuma namazı kıldı. Bakan Akar ve Orgeneral Güler, namaz sonrası Emin Özsoy (54) ve Zübeyde Daimo'nun (83) cenaze törenine katıldı. Cenazelerin ardından Akar ve Güler, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi.
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