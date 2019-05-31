Son Dakika Haberleri: KAYSERİ BAKAN AKAR, KAYSERİ'DE YAPTIRDIĞI CAMİDE CUMA NAMAZI KILDI
Son Dakika Güncel Haber

KAYSERİ BAKAN AKAR, KAYSERİ'DE YAPTIRDIĞI CAMİDE CUMA NAMAZI KILDI

29 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de yaptırdığı Hulusi Akar Camii'nde cuma namazı kıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de yaptırdığı Hulusi Akar Camii'nde cuma namazı kıldı. Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte Kayseri'ye geldi. Akar, Küçükali Mahallesi'nde yaptırdığı, 13 Ekim 2018'de ibadete açılan Hulusi Akar Camii'nde cuma namazı kıldı. Bakan Akar ve Orgeneral Güler, namaz sonrası Emin Özsoy (54) ve Zübeyde Daimo'nun (83) cenaze törenine katıldı. Cenazelerin ardından Akar ve Güler, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi.
KAYSERİ BAKAN AKAR, KAYSERİ'DE YAPTIRDIĞI CAMİDE CUMA NAMAZI KILDI
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:10 Kaynak: DHA
Hulusi Akar, Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süleyman Soylu: Suriyelileri bayramda gönderme politikasını biz oluşturduk İlçe halkı yağmur duasına çıktı Kazada ölen kızının başında çaresizce bekledi Son Dakika! Pedofili içerikli kitabın yazarı ve yayınevi sahibi hakkında hapis istemiyle dava açıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 17:39:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KAYSERİ BAKAN AKAR, KAYSERİ'DE YAPTIRDIĞI CAMİDE CUMA NAMAZI KILDI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]