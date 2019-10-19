Son Dakika Haberleri: Kayseri bakan akar şartlar gerçekleşmezse harekat kaldığı yerden devam edecektir
Son Dakika Güncel Kayseri bakan akar şartlar gerçekleşmezse harekat kaldığı yerden devam edecektir

Kayseri bakan akar şartlar gerçekleşmezse harekat kaldığı yerden devam edecektir

1 saat önce

KAYSERİ Bakan Akar Şartlar gerçekleşmezse harekat kaldığı yerden devam edecektir(2)

KAYSERİ Bakan Akar Şartlar gerçekleşmezse harekat kaldığı yerden devam edecektir(2)

Kayseri bakan akar şartlar gerçekleşmezse harekat kaldığı yerden devam edecektir

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 05:13 Kaynak: DHA
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