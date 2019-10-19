Kayseri bakan akar şartlar gerçekleşmezse harekat kaldığı yerden devam edecektir
1 saat önce
KAYSERİ Bakan Akar Şartlar gerçekleşmezse harekat kaldığı yerden devam edecektir(2)
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 05:13 Kaynak: DHA
KAYSERİ Bakan Akar Şartlar gerçekleşmezse harekat kaldığı yerden devam edecektir(2)
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