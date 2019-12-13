Kayseri bakan albayrak kayseri'de temaslarda bulundu - Son Dakika

Ters yönde giden kamyonet tehlike yarattı

KARABÜK'te ters yönde ilerleyen kamyonet tehlike yarattı. Kamyonet, başka bir aracın sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Gece saatlerinde, Safranbolu'dan Karabük yönüne giden aracın sürücüsü, ters yönde giden kamyoneti fark etti. Şaşkınlık yaşayan sürücü daha sonra cep telefonu kamerasıyla karşısından gelen araçlara aldırış etmeden hızla ters yönde ilerlemeye devam kamyoneti kaydetti. Hem kendi hem de başkalarının hayatını tehlikeye atan sürücünün kullandığı kamyonet gecenin karanlığında gözlerden kayboldu.