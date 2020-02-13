Kayseri bakan selçuk öğrencilerimizin okullarda atölyelerle tanışması çok önemli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri bakan selçuk öğrencilerimizin okullarda atölyelerle tanışması çok önemli - Son Dakika

Kayseri bakan selçuk öğrencilerimizin okullarda atölyelerle tanışması çok önemli

6 saat önce

Bakan Selçuk Öğrencilerimizin okullarda atölyelerle tanışması çok önemli (2)'TASARIM BECERİ ATÖLYESİ' PROTOKOLÜ İMAZALANDIMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kayseri'de Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ziyaretlerinin ardından Erciyes Anadolu Holding sponsorluğunda yapılacak '100 Tasarım...

Bakan Selçuk Öğrencilerimizin okullarda atölyelerle tanışması çok önemli (2)

'TASARIM BECERİ ATÖLYESİ' PROTOKOLÜ İMAZALANDI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kayseri'de Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ziyaretlerinin ardından Erciyes Anadolu Holding sponsorluğunda yapılacak '100 Tasarım Beceri Atölyesi'nin protokol imza törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Selçuk, Biz çocuğu sadece belirli soruları çözen değil, aynı zamanda sorun çözen, duygusal ve şahsiyet gelişimi, fiziksel gelişimi ve zihinsel gelişimini bir bütün olarak ele alan eğitim sistemini önemsiyoruz. Eğer çocuklarımız sınav üzerinden belirli şıkları işaretleyerek bir eğitim sürecini tamamlarlarsa, onların insani yönlerinde, değerlerle ilgili hususlarda, kişiliklerinin gelişmesinde, fiziksel olarak üretim açısından bazı tecrübeleri yaşamasında eksiklik olabileceğini düşünüyoruz. Çocukların daha ilkokuldan itibaren mühendislik, üretim, robotik ne demek, sanat neden önemlidir, sanatın ince ayarından geçmeyen insanların kişilik olgunlaşması neden zafiyet gösterebilir, neden çocukların sağlıklı bir rehberlik alabilmeleri için bu tür tecrübelere ihtiyacı vardır sorularını cevaplamamız gerekir. Bu atölyeler onlara daha kolay rehberlik etmek, sosyal, duygusal becerilerini geliştirmek, bireysel ve ekip çalışmaları konusunda yönlendirmek, ileride yapmayı düşündükleri meslekler hakkında farkındalık kazandırmak için son derece önemli. İmzalanan protokolle birlikte eğitim yuvalarının atölyeleriyle donatılmasını sağlıyoruz. Bu konuda öğretmenlerimizin eğitimine de büyük önem veriyoruz. Bu atölyeleri açmak çok önemli değil, asıl önemli olan bu atölyelerde sürekliliği sağlamaktır dedi.

Konuşmaların ardından Kayseri'de 100 okulda açılacak tasarım beceri atölyesi yapımı protokolü imza altına alındı.

Kayseri bakan selçuk öğrencilerimizin okullarda atölyelerle tanışması çok önemli

Ziya Selçuk, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:43 Kaynak: DHA
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