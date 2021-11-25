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Kayseri Barajları alarm veriyor - Son Dakika

Kayseri Barajları alarm veriyor

25.11.2021 10:43
Kayseri Barajları alarm veriyor

Kayseri'de beklenen yağışların olmaması nedeniyle barajlarda doluluk oranı geçen yıla oranla daha da düşerken, Yamula Barajı ise 20 metre kadar çekildi.

Kayseri'de beklenen yağışların olmaması nedeniyle barajlarda doluluk oranı geçen yıla oranla daha da düşerken, Yamula Barajı ise 20 metre kadar çekildi. Yamula Barajı'ndaki çekilmeler drone ile havadan görüntülendi.

Kayseri'de bu yıl beklenen yağışların tam anlamıyla gerçekleşmemesi nedeniyle barajlar da doluluk anlamında alarm vermeye başladı. Kayseri'de bulunan barajların doluluk oranı geçen yıla oranla düşerken, Kocasinan İlçesi'ndeki Yamula Barajı ise bu yıl yaklaşık 20 metreye kadar çekildi. Drone ile havadan görüntülenen barajdaki çekilmeler dikkat çekerken, balık tutmaya gelen Levent Taylak, "Yamula Barajı'nda balık avımız devam ediyor. Birkaç yıldır sularda bayağı düşü yaşandı. Çekilme devam ediyor. Kıyılarda çekilmeler belli, bazı yerlerde terk edilmiş evler yeniden ortaya çıktı. Geçen yıla göre sularda bayağı azalma var. Suların çekilmesinden dolayı av olarak da bayağı düşüş yaşandı. Geçen yıllarda su yüksek olduğu için hayvan biraz daha aktif çalışıyordu" ifadelerini kullandı.

Bir diğer balıkçı ise her dönem Yamula'ya geldiklerini, bu yılki çekilmelerin daha da belirginleştiğini ifade ederek, "Her dönem Yamula'ya geliriz. Bu yıl da sezonun açılmasıyla balık avına geldik. Yamula'nın her dönemini biliyoruz. Kış dönemi sular normalde çekiliyordu ama bu dönem 20 metreye yakın daha fazla çekildi. Beklenen yağışların olmaması çok etkiledi. Kuraklık gerçekten gözüküyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan Kayseri'de bulunan Bahçecik Barajı'nın doluluk oranı geçen yıl yüzde 63 iken bu yıl yüzde 41, Ağacaşar Barajı'nın doluluk oranı geçen yıl yüzde 20 iken bu yıl yüzde 3, Kovalı Barajı'nın doluluk oranı geçen yıl yüzde 6 iken bu yıl yüzde 5, Yamula Barajı'nın doluluk oranı geçen yıl yüzde 27 iken bu yıl yüzde 2, Sarıoğlan Barajı'nın doluluk oranı geçen yıl yüzde 4 iken bu yıl yüzde 0 ve Sarımsaklı Barajı'nın doluluk oranı geçen yıl yüzde 13 iken bu yıl yüzde 7 olduğu bildirildi.

(Turan Bulut-İHA)

Kayseri Barajları alarm veriyor
Kayseri Barajları alarm veriyor
Kayseri Barajları alarm veriyor
Kayseri Barajları alarm veriyor

Yamula Barajı, Kocasinan, Kayseri, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri Barajları alarm veriyor - Son Dakika


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