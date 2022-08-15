Kayseri Barosu Başkanı Köse, meslektaşlarına saldırıyı kınadı - Son Dakika
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Kayseri Barosu Başkanı Köse, meslektaşlarına saldırıyı kınadı

15.08.2022 17:52
Kayseri Barosu Başkanı Köse, meslektaşlarına saldırıyı kınadı

Kayseri Barosu Başkanı Ali Köse, meslektaşları Savaş Ünlü'yü bıçakla yaralayan zanlının yargılama sürecinin takipçisi olacaklarını bildirdi.

Kayseri Barosu Başkanı Ali Köse, meslektaşları Savaş Ünlü'yü bıçakla yaralayan zanlının yargılama sürecinin takipçisi olacaklarını bildirdi.

Köse, yazılı açıklamasında, 12 Ağustos'ta taraf vekili sıfatıyla katıldığı arabuluculuk görüşmesi esnasında meslektaşları Ünlü'nün fiziksel şiddete maruz kalıp, saldırıya uğradığını hatırlattı.

Saldırıyı kınadıklarını belirten Köse, şunları kaydetti:

"Görevini ifa etmekten başka bir şey yapmayan meslektaşımız, ölümle burun buruna gelmiştir. Meslektaşımıza acil şifalar diliyoruz. Zor günlerde sığınılacak liman görevini üstlenmiş olan avukatlara yönelik saldırıyı ilkellikten ve vandallıktan başka bir şeyle izah edemeyiz. Hakkın elde edilmesi gibi kutsal bir görevi ifa eden avukata yönelik saldırı, sadece avukatın şahsına değil, hakka, adalete, kurucu unsuru olduğumuz yargı kurumuna da yönelik bir saldırıdır. Avukata karşı şiddete ilişkin olarak sadece baroların değil, tüm yargı organlarının da aynı tavrı alması yanında devletin tüm kurumlarının da aynı kararlılıkla bu şiddete karşı çıkmasını bekliyor ve talep ediyoruz. İlk andan itibaren takipçisi olduğumuz bu menfur olaydaki saldırgan emniyet güçlerimizin gayreti ile yakalanmış ve tutuklanmıştır. Olayla ilgili yargılama sürecinin takipçisi olacağımızı, meslektaşlarımızın sonuna kadar yanında olacağımızı kamuoyuna saygılarımızla duyuruyoruz."

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Kaynak: AA

Ali Köse, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri Barosu Başkanı Köse, meslektaşlarına saldırıyı kınadı - Son Dakika

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