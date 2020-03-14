Kayseri Barosu eğitim semineri düzenledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri Barosu eğitim semineri düzenledi - Son Dakika

Kayseri Barosu eğitim semineri düzenledi

6 saat önce

Kayseri Barosu tarafından avukatlara yönelik "Fikri ve Sınai Mülkiyet Ceza Hukuku Semineri" düzenlendi.

Kayseri Barosu eğitim semineri düzenledi, System.String[]

Kayseri Barosu tarafından avukatlara yönelik "Fikri ve Sınai Mülkiyet Ceza Hukuku Semineri" düzenlendi.

Kentte bir oteldeki programın açılışında konuşan Yargıtay 19. Ceza Dairesi Üyesi Erdoğan İshakoğlu, böyle seminerlerin düzenlenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Fikri ve sınai mülkiyet haklarının çok geniş yelpazedeki ürün ve eserlerden oluştuğunu belirten İshakoğlu, şunları kaydetti:

"İyi işleyen fikri mülkiyet sistemine sahip olmak için deneyimlerim sonucunda 4 temel unsurun bir devlette olması gerektiğine inanıyorum. Birincisi, mevzuatınız olacak, ikincisi bu mevzuatı uygulayacak kurumsal alt yapınız olacak, üçüncüsü kamu farkındalığı ve toplumsal bilincin olması lazım, dördüncüsü hak sahiplerinin haklarını kendilerinin takip etmesi için etkin işleyen bir meslek birliği sisteminin ve toplu hak yönetiminin olması lazım."

Kayseri Baro Başkanı Cavit Dursun da 4 yıldır benzer konularda eğitim etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sahada karşılaşılan konuları değerlendirerek eğitimleri belirlediklerini anlatan Dursun, şöyle devam etti:

"Fikri ve sınai mülkiyet hukuku, Kayseri ve çevresinde çok geniş uygulama alanı var ama buna rağmen çok az bilinen alanlardan biri. Bu sebeple fikri ve sınai mülkiyet hukuku ile ilgili konular daha çok başka illerden gelen avukatlar tarafından yürütülmektedir. Biz bu konuların ilimiz ve çevresindeki avukatlar tarafından daha kolay yürütülebileceğini düşünüyoruz. Biz bunun için bu semineri düzenledik. Mesele bir ufuk açabilmek. Biz önce aynı konuyla ilgili genel bir eğitim yaptıktan sonra 2. ve 3. aşamalarda daha az sayıda nitelikli ya da atölye çalışmasına çevirerek bu aşamalara geçiyoruz. Biz bunu çok önemsiyoruz. Hukukçunun bilgili olması, yaşadığı şehirdeki konulara hakim olması çok önemli."

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar anlattı
Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya tamamen karantina altına alındı Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı

Son Dakika Haberleri
17:57 "Burhan Pazarlama" son yolculuğuna uğurlandı
17:57 Sokakta kalan çocuklar hayata kazandırılacak
17:56 İsveç İslam Federasyonunun başkanlığına beşinci kez Tahir Akan seçildi
17:56 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "14 ülkeyle hava yolu bağlantısını kestik"
17:55 AK Parti MKYK ve MYK toplantıları ertelendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 17:59:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri Barosu eğitim semineri düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]