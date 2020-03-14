Kayseri Barosu eğitim semineri düzenledi - Son Dakika

Kayseri Barosu tarafından avukatlara yönelik "Fikri ve Sınai Mülkiyet Ceza Hukuku Semineri" düzenlendi.

Kentte bir oteldeki programın açılışında konuşan Yargıtay 19. Ceza Dairesi Üyesi Erdoğan İshakoğlu, böyle seminerlerin düzenlenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Fikri ve sınai mülkiyet haklarının çok geniş yelpazedeki ürün ve eserlerden oluştuğunu belirten İshakoğlu, şunları kaydetti:

"İyi işleyen fikri mülkiyet sistemine sahip olmak için deneyimlerim sonucunda 4 temel unsurun bir devlette olması gerektiğine inanıyorum. Birincisi, mevzuatınız olacak, ikincisi bu mevzuatı uygulayacak kurumsal alt yapınız olacak, üçüncüsü kamu farkındalığı ve toplumsal bilincin olması lazım, dördüncüsü hak sahiplerinin haklarını kendilerinin takip etmesi için etkin işleyen bir meslek birliği sisteminin ve toplu hak yönetiminin olması lazım."

Kayseri Baro Başkanı Cavit Dursun da 4 yıldır benzer konularda eğitim etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sahada karşılaşılan konuları değerlendirerek eğitimleri belirlediklerini anlatan Dursun, şöyle devam etti:

"Fikri ve sınai mülkiyet hukuku, Kayseri ve çevresinde çok geniş uygulama alanı var ama buna rağmen çok az bilinen alanlardan biri. Bu sebeple fikri ve sınai mülkiyet hukuku ile ilgili konular daha çok başka illerden gelen avukatlar tarafından yürütülmektedir. Biz bu konuların ilimiz ve çevresindeki avukatlar tarafından daha kolay yürütülebileceğini düşünüyoruz. Biz bunun için bu semineri düzenledik. Mesele bir ufuk açabilmek. Biz önce aynı konuyla ilgili genel bir eğitim yaptıktan sonra 2. ve 3. aşamalarda daha az sayıda nitelikli ya da atölye çalışmasına çevirerek bu aşamalara geçiyoruz. Biz bunu çok önemsiyoruz. Hukukçunun bilgili olması, yaşadığı şehirdeki konulara hakim olması çok önemli."