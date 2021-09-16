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Kayseri Barosu'nda devir teslim töreni - Son Dakika

Kayseri Barosu'nda devir teslim töreni

16.09.2021 14:13
Kayseri Barosu'nda devir teslim töreni, System.String[]

Kayseri Barosunda yeni seçilen başkan Ali Köse ve yönetim kurulu görevi teslim aldı.

Kayseri Barosunda yeni seçilen başkan Ali Köse ve yönetim kurulu görevi teslim aldı. Görev teslim töreninde konuşan Başkan Ali Köse, "Barolar avukatların meslek örgütü olmasıyla birlikte her bir fert içinde zor günlerde sığınılacak limandır" dedi.

Kayseri Barosunda yeni seçilen başkan Ali Köse ve yönetim kurulunun seçimi kazanıp göreve başlamasıyla beraber tören düzenlendi. Baro Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen törene eski Baro Başkanı Cavit Dursun, yeni Başkan Ali Köse ve avukatlar katıldı. Baroların hareket noktası ve rehberinin sadece hukuk olması gerektiğini söyleyen Kayseri Baro Başkanı Ali Köse, "Bu görevi bize layık gören meslektaşlarıma şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Önceki dönem Baro Başkanımız Av. Cavit Dursun'a geçtiğimiz dönemde baro kurulunda görev yapan tüm arkadaşlarıma emek ve mesailerinden dolayı teşekkür ediyorum. Barolar bölünür ve zayıflatılırsa hukukun, adaletin, vicdanın, özgürlüğün ve en temel insan haklarının zayıflatılması ve en acı tarafı da savunulamaz hale gelmesi kaçınılmazdır. Barolar avukatların meslek örgütü olmasıyla birlikte her bir fert içinde zor günlerde sığınılacak limandır. Baroların hareket noktası ve rehberi sadece hukuktur, hukuk olmalıdır ve hukuk kalmalıdır. Bizde hukukun üstünlüğü ilkesini temel alan, temel hak ve özgürlüklerin savunucusu olan, tarafsız bir yargı kimliği için mücadele eden, milli ve manevi değerlerin e sadık, demokrat ve çözüm odaklı bir ekibiz. Kirli ittifaklar ile gizli görüşmeler ile değil, her biri birbirinden kıymetli meslektaşlarımızın tercihi ile demokratik bir sandık neticesinde göreve geldik" dedi.

Görev teslim töreninde konuşan eski Baro Başkanı Cavit Dursun da, "2016'da başlayan Baro Başkanlık görevini 12 eylül 2021 tarihin itibari ile sonlandırmış bulunmaktayız. Yaklaşık olarak 5 yıla yakın bir süre onur ile dimdik, mesleğin ve hukukun geleceğini harfiyen yerine getirmeye çalıştık. Kayseri Barosu Başkanı olarak 5 yıl boyunca Türkiye'de ki bütün yargısal, hukuksal devleti ve milleti ilgilendiren her konuda bir duruş gösterdik. Bugün görüyorum ki gerçekten baki kalan bu kubbede çok hoş bir seda bırakmanın çok çok ötesinde, tüm Türkiye'de derin temeller, derin izler bırakmışız. Yeni başkanı, yönetimi ve tüm kurulları tebrik ediyorum. Yolları, bahtları, şansları açık olsun. Biz buradayız. Ben bu baronun üyesiyim. 5 yıl önce baro başkanı olmadan önce hangi bürodaysam yine aynı bürodayım" diye konuştu.

Konuşmaların ardından eski Baro Başkanı Cavit Dursun, yeni başkan Ali Köse'ye çiçek vererek görevi teslim etti. - KAYSERİ

Kayseri Barosu'nda devir teslim töreni
Kayseri Barosu'nda devir teslim töreni
Kayseri Barosu'nda devir teslim töreni
Kayseri Barosu'nda devir teslim töreni
Kayseri Barosu'nda devir teslim töreni

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri Barosu'nda devir teslim töreni - Son Dakika


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