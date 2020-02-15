Kayseri Barosu'ndan avukatlara yönelik seminer - Son Dakika
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Kayseri Barosu'ndan avukatlara yönelik seminer

18 dakika önce

Kayseri Barosu Başkanlığı tarafından avukatlar yönelik "Kişisel Verilerin Korunması" konulu seminer düzenlendi.

Kayseri Barosu'ndan avukatlara yönelik seminer, System.String[]

Kayseri Barosu Başkanlığı tarafından avukatlar yönelik "Kişisel Verilerin Korunması" konulu seminer düzenlendi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sabancı Kültür Sitesi'nde gerçekleştirilen seminere, Kayseri Baro Başkanı Cavit Dursun, İzmir Barosu avukatlarından Mustafa Yolcu, Atalay Aksay, envarter uzmanı Girayhan Ocak, yazılım uzmanı Orhan Bilgin katıldı.

Dursun, programda yaptığı konuşmada, baro olarak her hafta avukatlara yönelik eğitim seminerleri düzenlediklerini söyledi.

Kişisel verilerin koruması kanunun hukuk sistemine yeni giren ve güncel bir konu olduğunu aktaran Dursun, şunları kaydetti:

"Eğitimleri yaparken en büyük amacımız bütün kanunların, uygulamaların hukuk devleti ilkesi ve hukuk üstünlüğü ilkesi içerisinde uygulanabilirliğini sağlamak. Günümüzde kişisel veriler ülkemizin gündemine çok hızlı bir şekilde girdi. İnşallah iyi şekilde anlatılır, iyi şekilde anlaşılır ve iyi şekilde de uygulanır. Kişisel veriler eğer gerçekten insanların özel alanlarını ve kişisel bilgilerini korumak, hukuki güvenliği sağlamak amacıyla kullanılacaksa güzel sonuçlar doğuracağına inanıyorum."

Avukatlardan Atalay Aksay ise kişisel verinin çok geniş bir kavram olduğunu, tam anlamıyla sınırlanmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Aksay, "Bir kişinin ulaşabildiğiniz tüm verileri kişisel veridir. Sadece plaka, kimlik numarası değil her şey kişisel veriye dönüşüyor. Artık çok şey değişecek. Mesela apartmanların girişindeki aidat listesini kimse göremeyecek. Bundan sonra artık hepsi kişisel veriye dönüşüyor." ifadelerini kullandı.

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 04:56 Kaynak: AA
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