Kayseri Barosu'ndan avukatlara yönelik seminer - Son Dakika
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Kayseri Barosu'ndan avukatlara yönelik seminer

6 saat önce

Kayseri Barosu tarafından avukatlara yönelik eğitim semineri gerçekleştirildi.

Kayseri Barosu'ndan avukatlara yönelik seminer, System.String[]

Kayseri Barosu tarafından avukatlara yönelik eğitim semineri gerçekleştirildi.

Kentteki bir otelde düzenlenen programın açılışında konuşan Kayseri Baro Başkanı Cavit Dursun, İdlib'deki saldırıda şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise şifalar diledi.

"İdlib'deki hain saldırı sebebiyle hepimizin içi yanıyor" diyen Dursun, şöyle konuştu:

"Vatan evlatları toprağa düşerken, bizlerin yasımızı tutmakla birlikte çok daha önemli görevlerimizin olduğunun farkına varmalıyız. Günümüz dünyasında bu coğrafyada hayatta kalmanın yolu bilimden, akıldan ve bilgiden geçmektedir. Bilgi en büyük güçtür. Eğer bilgi olmazsa, emanet, riayet, meşveret ilkelerine uyulmazsa bu coğrafyada devletçe ve milletçe varlığımızı sürdüremeyiz. Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Bizim düsturumuz bu olmalıdır. Bu ülkenin avukatları, vatandaşlarını en iyi şekilde savunacaktır. Bu ülkenin hakimleri vicdanları ve akılları ile hukuku, davaları, kararları en güzel şekilde inceleyeceklerdir."

Dursun, Orta Doğu'nun en büyük sorununun mezhepçi anlayışlar, cehalet, bilgisizlik olduğunu dile getirdi.

Yargıtay Hukuk Genel Kurul Üyesi Bektaş Kar ise katılımcılara iş mahkemeleri ve kanunları hakkında bilgi verdi.

Kayseri, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:50 Kaynak: AA
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