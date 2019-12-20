Kayseri Barosu tarafından "Kayseri Oratoryosu" düzenlendi - Son Dakika
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Kayseri Barosu tarafından "Kayseri Oratoryosu" düzenlendi

6 saat önce

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 100'üncü yılı dolayısıyla Kayseri Barosu tarafından "Kayseri Oratoryosu" gerçekleştirildi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 100'üncü yılı dolayısıyla Kayseri Barosu tarafından "Kayseri Oratoryosu" gerçekleştirildi.

Kadir Has Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa, Kültür Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı Bando ve Armoni Mızıkası Komutanlığı sanatçıları katıldı.

Rejisörlüğünü Murat Atak'ın yaptığı oratoryoda, sanatçılar, aralarında Sarı Saçlım, Memleketim, Çökertme, Gesi Bağları, Germir Bağları, İzmir'in Kavakları, Harbiye Marşı, Hekimoğlu, Ah Bir Ataş Ver, Karahisar Kalesi, Çanakkale İçinde, Dağ Başını Duman Almış, 10. Yıl Marşı ve İzmir Marşı'nın da bulunduğu birçok eser seslendirdi.

Programa, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Baro Başkanı Cavit Dursun ve davetliler katıldı.

Kayseri Barosu tarafından Kayseri Oratoryosu düzenlendi

Mustafa Kemal Atatürk, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:19 Kaynak: AA
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