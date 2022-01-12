Kayseri Barosundan kadın avukatın öldürülmesine tepki - Son Dakika

Kayseri Barosu, İstanbul'un Tuzla ilçesinde avukat Dilara Yıldız'ın eski nişanlısı tarafından silahla öldürülmesine tepki gösterdi.

Baronun konferans salonunda basın toplantısı düzenleyen Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı avukat Eylem Sarıoğlu Aslandoğan, çok üzgün ve öfkeli olduklarını söyledi.

Geçen yıl en az 400 kadını erkek şiddeti sonucu kaybettiklerine dikkati çeken Aslandoğan, onların sadece istatistik verilere konu birer sayı değil, ev kadını, işçi, üniversite öğrencisi, sağlıkçı, avukat, annelerinin, babalarının, çocuklarının ve kız kardeşlerinin en kıymetlileri, her şeyden bağımsız birer özgür insan olduklarını kaydetti.

Artık bir kadının daha ölümünün ardından aynı cümleleri kurmak istemediklerini vurgulayan Aslandoğan, "Biz artık 'niye bir kadını daha koruyamadık' diye kahrolmak istemiyoruz. Biz artık bir kız kardeşimizin ardından gözyaşı dökmek, yas tutmak istemiyoruz." dedi.

Kadına yönelik ayrımcı söylemlerin ve kadın düşmanı açıklamaların şiddetin artmasına neden olduğunun altını çizen Aslandoğan, kadına şiddet uygulayan erkeklerin gücünü toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden, kadın düşmanı politikalardan, erkek egemen anlayışın hakim olduğu kurumlardan, cezasızlık neticesi doğuran ve cezayı nerdeyse ödüle dönüştüren haksız tahrik indirimlerinden aldıklarını bildiklerini aktardı.

Aslandoğan, "Kadının insan hakları için mücadele eden biz avukatlar, kadına yönelik erkek şiddetine, şiddetin kaynağı toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, şiddetin beslendiği kadın düşmanlığına ve şiddet uygulayan erkekleri cesaretlendiren cezasızlık haline karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi vurguluyor, meslektaşımızı katleden zanlının en ağır cezayı alması için yasal sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Kayseri Barosu Başkanı Ali Köse ve avukatlar da katıldı.