Son Dakika Haberleri: Kayseri Barosundan TBB'de olağanüstü genel kurul girişimlerine tepki
Son Dakika Güncel Kayseri Barosundan TBB'de olağanüstü genel kurul girişimlerine tepki

Kayseri Barosundan TBB'de olağanüstü genel kurul girişimlerine tepki

7 saat önce

Kayseri Baro Başkanı Cavit Dursun, Türkiye Barolar Birliğinin (TBB) olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik girişimleri doğru bulmadıklarını bildirdi.

Kayseri Barosundan TBB'de olağanüstü genel kurul girişimlerine tepki, System.String[]

Kayseri Baro Başkanı Cavit Dursun, Türkiye Barolar Birliğinin (TBB) olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik girişimleri doğru bulmadıklarını bildirdi.

Dursun, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin ve yargının içinden geçtiği bu süreçte, TBB'nin olağanüstü genel kurula götürülmesinin hiçbir fayda sağlamayacağını belirterek bu durumun kutuplaşma ve ayrışmayı daha da artıracağından endişe duyduklarını ifade etti.

Tek amaçlarının, baroların ve TBB'nin hukuk kurumları olarak varlıklarını güçlü bir biçimde sürdürebilmek ve siyasetten tamamen uzak durarak birlik ruhunun devam etmesini sağlamak olduğunu vurgulayan Dursun, şöyle devam etti:

"Olağanüstü genel kurul yapmanın her türlü açıdan zorluğu nedenleriyle olağanüstü genel kurul yerine, bir önceki başkanlar toplantısında alınan ortak karar gereğince, ortalama 3 ayda bir yapılması kararlaştırılan başkanlar toplantısının yapılması daha yerinde, uygun ve doğru olacaktır. Zira son Samsun mali genel kurulunda yaşananlar ve olanlar, hepimizin hafızasında daha yeni ve tazedir. Barolar ve TBB arasındaki konular, ülke gündeminden tamamen çıkarılmalı, karşılıklı saygı ve anlayışla birlik ve hukuk ruhu devam ettirilmelidir."

Dursun, bütün bu nedenlerle TBB'nin olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik girişimleri doğru bulmadıklarını kaydetti.

Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:30 Kaynak: AA
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