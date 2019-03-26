Son Dakika Haberleri: Kayseri Basketbol Anadolu Finallerinde

Kayseri Basketbol Anadolu Finallerinde

1 saat önce

Kayseri Basketbol U-18 takımı 29 Nisan 2019'da başlayacak olan Anadolu Şampiyonası'nda mücadele edecek.

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Kayseri Basketbol U-18 takımı 29 Nisan 2019'da başlayacak olan Anadolu Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen Bölge Şampiyonasında aldığı başarılı sonuçlarla final oynamaya hak kazanan Kayseri Basketbol U18 takımı, mutlu sona ulaşmak istiyor. Çoğunluğunu U16 takımı sporcularının oluşturduğu U18 takımı ile Anadolu Finallerinde boy gösterecek olan Kayseri Basketbol takımı, çıtayı yüksek tutuyor.

Anadolu Şampiyonası'nda da başarılı olarak hedeflerinin Türkiye Şampiyonası'na katılmak ve bu şampiyonalarda da Kadın basketbolunda Kayseri'yi en iyi şekilde temsil etmek isteyen Kayseri Basketbol takımı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:14 Kaynak: İHA

Hatay, basketbol, Kayseri, Spor
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