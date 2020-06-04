Kayseri Basketbol, Ayhan Avcı ile sözleşme yeniledi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, 13 yıldır takımın baş antrenörlüğünü yapan Ayhan Avcı ile sözleşme yeniledi.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, 13 yıldır takımın baş antrenörlüğünü yapan Ayhan Avcı ile sözleşme yeniledi.
2007-2008 sezonunda Bellona Kayseri Basketbol'un başına geçen baş antrenör Ayhan Avcı, kulübüyle 13 yıldır çalışıyor. Sözleşmesi bu yıl sona erecek olan deneyimli antrenör ile kulübü 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Konu ile ilgili açıklama yapan Bellona Kayseri Basketbol Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, "13 sezondur takımımızda görev yapan Ayhan Avcı ile 14'üncü kez el sıkıştık. Bizden biri olarak gördüğümüz Ayhan Avcı gelecek sezon da takımımızın başında olacak. Önümüzdeki günlerde transfer çalışmalarına başlayacağız. Ligde olduğu kadar Avrupa arenasında da mücadele eden bir takım oluşturmak için çalışmalar yapacağız" dedi.
- Kayseri
Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 04:43 Kaynak: DHA
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