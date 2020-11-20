Kayseri Basketbol Başantrenörü Avcı: "Milli aradan sonra yeni bir başlangıç olacak" - Son Dakika

Kayseri Basketbol Başantrenörü Avcı: "Milli aradan sonra yeni bir başlangıç olacak"

20.11.2020 11:29

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un başantrenörü Ayhan Avcı, milli maç arasının kendilerine çok iyi geldiğini ve bu süreçte eksikliklerini giderdiklerini söyledi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un başantrenörü Ayhan Avcı, milli maç arasının kendilerine çok iyi geldiğini ve bu süreçte eksikliklerini giderdiklerini söyledi.

Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige şanssızlıklarla başladıklarını ancak aradan sonra "Bambaşka bir Bellona Kayseri Basketbol"un parkede olacağını belirtti.

Verilen milli maç arasını iyi değerlendirdiklerini vurgulayan Avcı, "Bu ara bizim için iyi oldu. Bu arada idari anlamda eksikliklerimizi giderdik. Kalani Brown'ı transfer ettik. Pivot pozisyonunda oynayacak olan oyuncunun bize çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Zaten bizim eksik olan yerimiz burasıydı." diye konuştu.

Brown'ın bu hafta takımla maça çıkamayacağını kaydeden Avcı, şöyle devam etti:

"Ligin ilk 8 haftasında sadece 1 galibiyet alabildik. Kaybettiğimiz tüm maçları ikinci atış ve hücum ribaundu konusunda sıkıntı yaşadığımız için kaybettik. Onun dışında çok iyi mücadele ediyorduk ama uzun pozisyonundaki eksikliğimiz çok belirgindi. Bu eksikliğimizi Kalani Brown ile giderdik. Oyuncumuz haftaya bize katılacak. Ben takımımdan memnunum. Milli aradan sonra yeni bir başlangıç olacak. Takım aradan sonra çok fark yaratacak. Özellikle yeni gelen oyuncu takıma çok şey katacak. 2,01 metre boyunda bir oyuncu. Belki de Türkiye'ye gelmiş en iri cüsseli oyuncu olacak. Bizim tam eksik olan yere geliyor. Çok umutluyum. Takımın yukarı gideceğini düşünüyorum. Tamamen başka bir kimliğe bürüneceğiz."

"5'te 5 yapmak istiyoruz."

Ligin 9. haftasında yarın deplasmanda Birevim Elazığ İl Özel İdare ile yapacakları maçın zorlu geçeceğinin altını çizen Avcı, karşılaşmaya iyi motive olduklarını aktardı.

Avcı, yeni transfer dışında tüm oyuncuların hazırlıklarda yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizi zorlu bir maç bekliyor. Bizim için çok kritik bir maç. Önümüzdeki hafta yabancı oyuncumuzun da bize katılmasıyla ligin seyrinin değişeceğini düşünüyorum. İlk yarının kalan 5 maçında 5'te 5 yapmak istiyoruz. Lige kötü bir başlangıç yaptık. Hastalıklar, sakatlıklar peşimizi bırakmadı ama şimdi hazırız. İlk 8 içine girmek istiyoruz."

"Bellona dışında kimseden destek görmüyoruz"

Avcı, son dönemde ekonomik olarak zor günler geçirdiklerine değindi.

Bellona Basketbol'un Kayseri için bir değer olduğunu vurgulayan Avcı, şu ifadeleri kullandı:

"Kayseri'nin, Bellona Basketbol'u bir değer olarak görmediğini düşünüyorum. Ben 14 yıldır buradayım. Bu takım geçmişinde çok ciddi işler yaptı. 3 Avrupa finalini Kayseri'ye getirdi. Kazanamadı ama 3 final getirdi. 1 Türkiye ligi finali, 1 Türkiye Kupası finali getirdi. Yani bu takım 5 final oynamış, Avrupa'da Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra 3. sırada ismi bilinen bir takım. 14 yıldır ekol olmuş bir takım. Buna rağmen Bellona dışında kimseden hiçbir destek görmüyoruz. Bunun böyle olmaması gerektiğini düşünüyorum."

Kayseri Basketbol Başantrenörü Avcı: Milli aradan sonra yeni bir başlangıç olacak
Kayseri Basketbol Başantrenörü Avcı: Milli aradan sonra yeni bir başlangıç olacak
Kayseri Basketbol Başantrenörü Avcı: Milli aradan sonra yeni bir başlangıç olacak
Kayseri Basketbol Başantrenörü Avcı: Milli aradan sonra yeni bir başlangıç olacak

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayseri Basketbol Başantrenörü Avcı: 'Milli aradan sonra yeni bir başlangıç olacak' - Son Dakika Spor


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