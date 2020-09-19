Son dakika haber: Kayseri Basketbol Spor Kulübünden 'Evde Kal' Çağrısı - Son Dakika

Son dakika haber: Kayseri Basketbol Spor Kulübünden 'Evde Kal' Çağrısı

Bir son dakika haberine göre Kayseri Basketbol Spor Kulübü, koronavirüs salgınının artması ile birlikte çektiği videoda, Kayserililere 'evde kal' çağrısında bulundu.

Son dakika haber: Kayseri Basketbol Spor Kulübünden 'Evde Kal' Çağrısı, System.String[]

Kayseri Basketbol Spor Kulübü, koronavirüs salgınının artması ile birlikte çektiği videoda, Kayserililere 'evde kal' çağrısında bulundu.

Kayseri Basketbol Baş Antrenörü Ayhan Avcı ve basketbolcular, çektikleri kısa video ile, en fazla koronavirüs artışının yaşandığı Kayseri'de vatandaşlara 'evde kal' çağrısında bulundu. Kayseri Basketbol Spor Kulübü'nün sosyal medya hesaplarında paylaşılan video kısa sürede bir çok kişi tarafından izlenirken, " Sahada şehrimiz ve sizin için mücadeleye hazırlanıyoruz. Sizlerde sağlık çalışanlarımız için, sağlıklı günler için hafta sonları evde kalarak maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak bu mücadeleye ortak olun. Sağlık çalışanlarımıza destek olalım!" mesajı verildi. - KAYSERİ

Ayhan Avcı, basketbol, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 09:14 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber: Kayseri Basketbol Spor Kulübünden 'Evde Kal' Çağrısı - Son Dakika Spor

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