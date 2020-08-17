- Kayseri Basketbol takımı antrenmanlarına başladı

Kayseri Basketbol Takımı Sportif Direktörü Ahmet Bozbey:

"Bu sezon Türk oyuncuların kalitesi ortaya çıkacak"

KAYSERİ - Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol takımı antrenmanlarına başladı. Antrenmanda açıklama yapan Kayseri Basketbol Takımı Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, "Bu sezon Türk oyuncuların kalitesi ortaya çıkacak" dedi.

Bellona Kayseri Basketbol Takımı, Baş Antrenör Ayhan Avcı ve teknik ekiple birlikte Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda antrenmanlarına başladı. Bellona Kayseri Basketbol Takımı Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, yaptığı açıklamasında, "Bugün itibari ile sezonu açtık. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Yabancı oyuncularımız da yaklaşık 1 ay içinde burada olacaklar. Hemen hemen bütçesel olarak geçen seneye yakın bir bütçeyle takım oluşturduk ama çok daha anlamlı bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. Çok daha kaliteli bir takım kurduğumuzu düşünüyoruz. 3 tane a milli takımdan 2 tane ümit milli takımdan oyuncu getirdik. Türklerin önemli olduğu bir sezon izleyeceğiz çünkü bu pandemi sürecinde ülkesinden gelemeyen yabancı oyuncular olabilir. Yasaklardan dolayı bizimle olamayan oyuncular olabilir. Bu yüzden Türk oyuncuların çok değerli olduğu bir lig olduğu için, bu planı çok iyi bir şekilde yaptığımızı düşünüyoruz. Hocamızın istediği ilk sıradaki bütün Türk oyuncuları aldık. Bundan dolayı da şanslıyız. Ayhan Avcı isminden dolayı da Türk oyuncuların bizimle çalışmak istediğini, daha az maliyetlerle buraya gelmek istediğini biliyoruz. Hocamız faktörünü de kullanarak, iyi bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyoruz. İnşallah sakatlık olamayan, şansın yanımızda olduğu güzel bir sezon olur bizim için" dedi.

Bozbey, oyuncuların ayak uydurması halinde kendilerini liglerde üst sıralarda görebileceklerini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ekim ayında Avrupa maçları başlıyor ama biraz sıkıntılı bir süreç. Bugün öğlen saatlerinde kura çekildi. 2 Macaristan takımı ve Ukrayna takımı ile eşleştik. Rakiplerimizden biri yıllarca Avrupa Ligi'nde oynamış ve bizden çok daha tecrübeli bir takım ama diğer takımlar tam bize göre diyebiliriz. Hedefimiz 4 takım arasından ilk ikiye kalarak, üst tura çıkmak. Adım adım yükseklere gitmek istiyoruz. Bu takım boş bir takım değil. Yabancı oyuncularımız çok tecrübeli olmayabilir ama genç ve kaliteli oyuncular. İleride büyük isim olacak oyuncular. Çok üst turlara çıkmayı hedefliyoruz. Amerika'dan gelen oyuncularımız Avrupa ve Türkiye'ye ayak uydurursa çok yukarıları gideceğimizi düşünüyoruz ve umut ediyoruz. İnşallah bu seviyede Eurocup maçları da bizi bekler."

Oyunculardan Melis Gülcan ise, "Takımıma tekrardan hoş bulduk diyelim o zaman çünkü benim için her zaman böyle. Takım daha eksik, yabancılarımız katılmadı aramıza ama bakalım Türkler olarak çalışmalarımıza başladık. Umarım takım kimyası da güzel bir şekilde oturacak. Sezona iyi bir açılış yapacağımızı düşünüyorum. Umarım ülkemizde bu virüsü atlatıp, güzel bir şekilde sezona başlayabilirsek de sevineceğiz. Yapabileceğimizin en iyisini yapmak istiyoruz hem Avrupa'da hem de Türkiye'de. Takımın en yüksek yerde olmasını istiyoruz ve umarım bunu da gerçekleştiririz" dedi.