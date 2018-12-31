Son Dakika Haberleri: Kayseri Basketbol Takımları Analig'de Çeyrek Finale Yükseldi

Kayseri Basketbol Takımları Analig'de Çeyrek Finale Yükseldi

1 saat önce

28-30 Aralık 2018 tarihleri arasında Aksaray'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Basketbol İç Anadolu Grup müsabakaları tamamlandı.

Kayseri Basketbol Takımları Analig'de Çeyrek Finale Yükseldi, System.String[]
28-30 Aralık 2018 tarihleri arasında Aksaray'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Basketbol İç Anadolu Grup müsabakaları tamamlandı.

Dağılgan ve Atatürk Spor Salonlarında oynanan müsabakalarda Kayseri bayan ve erkek takımları başarılarıyla göz doldurdu. Düzenlenen müsabakalara Kayseri, Aksaray, Nevşehir, Ankara, Çankırı, Kırşehir, Konya, Kırıkkale, Niğde, Sivas ve Yozgat olmak üzere 11 Erkek 11 Kız, 22 takımdan toplam 286 sporcu katıldı. Kayseri Bayan takımı, Nevşehir, Kırıkkale ve Niğde takımlarıyla, erkek takımı ise Aksaray, Ankara ve Çankırı takımlarıyla yaptığı müsabakalarda galip gelmeyi bildi. Bu sonuçlarla gruplarını lider olarak tamamlayan iki ekipte aldığı bu başarılı sonuçlarla çeyrek finale katılmaya hak kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, takımları ve antrenörleri İsmail Arıtürk ve Birol Taşçı'yı tebrik etti. 08-10 Şubat 2018 tarihleri arasında Niğde'de yapılacak olan Çeyrek final müsabakalarında başarılar diledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:01 Kaynak: İHA

Niğde, Aksaray, Kayseri, basketbol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor'da 8 İsim Kamp Kadrosunda Yer Almadı Erzurumspor, Lennart Thy ile Yollarını Ayırdı

Cedric Bakambu, Bursaspor ile Bağını Koparmıyor Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar İçin 1 Milyon Euro ile Aatif'ı Gözden Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 17:23:55. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri Basketbol Takımları Analig'de Çeyrek Finale Yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]