Kayseri Basketbol Takımları Analig'de Çeyrek Finale Yükseldi

28-30 Aralık 2018 tarihleri arasında Aksaray'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Basketbol İç Anadolu Grup müsabakaları tamamlandı.

28-30 Aralık 2018 tarihleri arasında Aksaray'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Basketbol İç Anadolu Grup müsabakaları tamamlandı.



Dağılgan ve Atatürk Spor Salonlarında oynanan müsabakalarda Kayseri bayan ve erkek takımları başarılarıyla göz doldurdu. Düzenlenen müsabakalara Kayseri, Aksaray, Nevşehir, Ankara, Çankırı, Kırşehir, Konya, Kırıkkale, Niğde, Sivas ve Yozgat olmak üzere 11 Erkek 11 Kız, 22 takımdan toplam 286 sporcu katıldı. Kayseri Bayan takımı, Nevşehir, Kırıkkale ve Niğde takımlarıyla, erkek takımı ise Aksaray, Ankara ve Çankırı takımlarıyla yaptığı müsabakalarda galip gelmeyi bildi. Bu sonuçlarla gruplarını lider olarak tamamlayan iki ekipte aldığı bu başarılı sonuçlarla çeyrek finale katılmaya hak kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, takımları ve antrenörleri İsmail Arıtürk ve Birol Taşçı'yı tebrik etti. 08-10 Şubat 2018 tarihleri arasında Niğde'de yapılacak olan Çeyrek final müsabakalarında başarılar diledi. - KAYSERİ

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Trabzonspor'da 8 İsim Kamp Kadrosunda Yer Almadı

Erzurumspor, Lennart Thy ile Yollarını Ayırdı

Cedric Bakambu, Bursaspor ile Bağını Koparmıyor

Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar İçin 1 Milyon Euro ile Aatif'ı Gözden Çıkardı