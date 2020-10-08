Kayseri Basketbol'un 2 Amerikalı oyuncusu sağlık kontrolünden geçti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un 2 yabancı oyuncusu Jacki Gemelos ve Mikiah Harrigan Kayseri'ye gelerek ve sağlık kontrolünden geçti.

Bellona Kayseri Basketbol'un transfer ettiği Jacki Gemelos (32) ve Mikiah Harrigan (22) sağlık kontrolü için kentteki özel bir hastaneye geldi. Sporcular burada dahiliye, kulak-burun-boğaz, kardiyoloji, EKG kontrolleri ve efor testinden geçti.