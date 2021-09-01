SPOR Kayseri Basketbol'un 2 yabancı transferi sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika

SPOR Kayseri Basketbol'un 2 yabancı transferi sağlık kontrolünden geçti

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) -

HERBALİFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un yabancı transferleri Renata Brezinova ve Egle Siksnuite sağlık kontrolünden geçti.

2021-2022 sezonu öncesi Bellona Kayseri Basketbol'un transfer ettiği Çekyalı basketbolcu Renata Brezinova ile Litvenyalı Egle Siksnuite, özel bir hastanede dahiliye, kulak-burun-boğaz, kardiyoloji, EKG kontrolleri ve efor testinden geçti. Sağlık kontrolü sonrası açıklama yapan Renata Brezinova, "Hedeflarım var. Özellikle Avrupa Kupası'nda takıma katkıda bulunmak istiyorum" diye konuştu. Egle Siksnuite ise, "Kayseri'de bulunduğum için çok mutluyum. İzmit Belediye'de oynarken 2 kere daha Kayseri'ye gelmiştim. Burada bulunmaktan mutluyum. Her zaman daha fazla kazanmak istiyorum. Kendime 'neden daha iyiye gitmeyesin' diyorum. Kadınlar Avrupa Ligi'nde gidebildiğim yere kadar gitmek istiyorum" dedi.