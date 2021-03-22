"Benim Adım Su" kısa filmi birincilikle döndü - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığının 22 Mart Dünya Su Günü'nde su tasarrufuna dikkati çekmek amacıyla düzenlediği kısa film yarışmasında "Benim Adım Su" kısa filmi birinci oldu.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlıkça öğrencilere bilinçli su tüketimi farkındalığı kazandırmak amacıyla il milli eğitim müdürlükleri arasında "Doğrusu Tasarruf Kısa Film Yarışması" düzenlendi.
Yarışmada, yönetmenliğini İsmail Köse'nin yaptığı "Benim Adım Su" adlı filmle birincilik ödülünü Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü aldı.
Elde edilen başarıdan duyduğu mutluluğu aktaran İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda yapılan ve öğrencileri teşvik etmek amacıyla hazırlanan kısa film çalışmasında emeği geçenleri kutladı.
Kaynak: AA
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