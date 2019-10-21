Son Dakika Haberleri: "Kayseri bereketli bir gün yaşadı"
Son Dakika Politika 'Kayseri bereketli bir gün yaşadı'

"Kayseri bereketli bir gün yaşadı"

4 dakika önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Ekim'de gerçekleştirdiği Kayseri ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Ekim'de gerçekleştirdiği Kayseri ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Başkanlık Toplantı Salonunda gerçekleşen bilgilendirme toplantısında konuşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin bereketli bir gün yaşadığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kayseri'den çok memnun bir şekilde ayrıldığını söyledi.

Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında da yer alan bazı yatırımlarla ilgili de ayrıntılı bilgiler verdi ve bu yatırımları Ankara bazında sürekli takip ederek kamu kaynaklarından Kayseri'nin azami derecede istifadesi için gayret gösterdiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yaklaşık 1 milyar 800 milyon liralık yatırımın hizmete açıldığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, yatırımların üçte birinin yerel yönetimlerce yapıldığını söyledi.

Toplu açılış töreniyle hizmete giren yatırımlardan Kayseri Kalesi Kültür Merkezi, Derevenk Viyadüğü, Boğazköprü Projesi, Tomarza'ya doğal gazın ulaştırılması gibi bazı yatırımlara değinen Başkan Büyükkılıç, doğal gazın henüz ulaşmadığı 6 ilçeye de önümüzdeki dönemde gaz verilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Kayseri'ye gelen bakanlar ve üst düzey bürokratlarla önemli görüşmeler yaptıklarını da ifade eden Başkan Büyükkılıç, Erciyes'e Hacılar'dan çıkış yolu için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile görüştüğünü ve projenin yapılması yönünde gerekli talimatın verildiğini, ayrıca Belsin-Şehir Hastanesi raylı sistem hattının ihale süreciyle ilgili de çalışmalara hız verildiğini söyledi.

Büyükkılıç, konuşmasında Hava İkmal Millet Bahçesi gibi Keykubat Millet Bahçesi'nin de kamu tarafından yapılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü, konuyla ilgili TOKİ Başkanı ile görüşeceğini belirtti.

Büyükkılıç, muhtarların Muhtarlar Günü'nü de tebrik ederek, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nuri Pakdil'in vefatından duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.

Kayseri bereketli bir gün yaşadı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:07 Kaynak: AA
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