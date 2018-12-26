Kayseri Beyaza Büründü
2 saat önce
Kayseri beyaza büründü .
Kayseri
beyaza büründü
.-Yoğun kar yağışı kent merkezinde etkili oluyor
KAYSERİ - Kayseri'de gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.
Kayseri'de dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla beraber vatandaşlar güne karla uyandı. Sabah
saatlerinde işe gitmek için uyanan vatandaşlar, arabalarının üzerinde biriken karları temizledi. Bazı vatandaşlarda şemsiye ile kendini kardan korudu.
Karın yağması ile beraber çok mutlu olduklarını belirten vatandaşlar, karın rahmet ve bereket olduğunu söyleyerek, yağışın devam etmesini istediklerini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:12 Kaynak: İHA
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