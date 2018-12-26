Kayseri Beyaza Büründü
2 saat önce
KAYSERİ'de, gece saatlerinde yağmaya başlayan kar, şehri beyaz örtüyle kapladı.
KAYSERİ'de, gece saatlerinde yağmaya başlayan kar, şehri beyaz örtüyle kapladı.
Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı gece saatlerinde Kayseri
'de de kendini gösterdi. Gece boyu yağan kar, kenti beyaza bürüdü. Sabah
uyanarak işe gitmek isteyen vatandaşlar kar yağışı nedeniyle yollarda yürümekte zorlandı. Esnaf ise dükkanlarının önündeki karları temizledi. Belediyelerin kar temizleme araçları da çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, kar yağışının gün boyunca belirli aralıklarla süreceği, hava sıcaklığının ise en düşük eksi 4, en yüksek ise 0 derece olacağı belirtildi. Yarın da kar yağışının devam edeceği öğrenilirken en düşük hava sıcaklığı eksi 7, en yüksek hava sıcaklığı ise eksi 3 derece olacak. - Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:39 Kaynak: DHA
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