Son Dakika Haberleri: Kayseri Beyaza Büründü

Kayseri Beyaza Büründü

12 dakika önce

Kayseri'de etkili olan kar yağışı ile kent beyaza büründü.

Kayseri Beyaza Büründü, System.String[]
Kayseri'de etkili olan kar yağışı ile kent beyaza büründü. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizliği yaptı. Bir işçi de Atatürk anıtındaki karları fırça ile temizledi.

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kent beyaz örtüyle kaplandı. Sabah kar yağışına uyanan vatandaşlar, işe gitmekte zorluk yaşadı. Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı sonrası belediye ekipleri de kar temizleme araçları ile çalışma yaparak, yolları açtı. Ekipler, kaldırımlarda biriken kar yığınlarını temizledi. Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, parklarda da kar temizleme çalışması yaptı. İşçilerden Cemal Birol, kent meydanındaki Atatürk anıtında biriken karları da elindeki fırçayla temizledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:32 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PKK Elebaşı Abdullah Öcalan'ın, Kardeşi ile Görüşmesinin Detayları Belli Oldu! Sadece 2 Cümle Söylemiş Teklif Meclis'te Kabul Edildi: En Düşük Yaşlılık ve Malullük Aylığı Bin Lira Olacak

Soğuk Nedeniyle Camiye Sığınan Atmaca, Donarak Telef Oldu Youtube Tehlikeli Şakalar İçeren Videoları Yasakladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 12:44:45. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri Beyaza Büründü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]