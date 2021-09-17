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Kayseri Bilim Merkezi 5. Bilim Şenliği başladı - Son Dakika

Kayseri Bilim Merkezi 5. Bilim Şenliği başladı

17.09.2021 15:52
Kayseri Bilim Merkezi 5. Bilim Şenliği başladı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliği ile düzenlenen Kayseri Bilim Merkezi 5. Bilim Şenliği açılış töreni yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliği ile düzenlenen Kayseri Bilim Merkezi 5. Bilim Şenliği açılış töreni yapıldı.

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde faaliyet gösteren merkezdeki şenliğin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bilim merkezinin Türkiye'de TÜBİTAK destekli 6 merkezden olduğunu ifade etti.

Büyükkılıç, Çetin Şen Bilim Merkezi, yeni yapılan Murat Kantarcı Bilim Merkezi, Develi'de milli eğitim ile işbirliği halinde hayata geçirdikleri bilim merkezi ile bilimi çok önemseyen ve bu yönde gayretlerini sürdüren bir yerel yönetici olarak çalışmalarını devam ettirdiklerini belirtti.

Bilim merkezinin 10 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 55 bin metrekare alanda 100'den fazla deney düzeneği, Türkiye'nin 109 koltuk ile en yüksek kapasiteli planetaryumu, etkinlik ve eğitimlerin gerçekleştirildiği robotik, sanat ve fen atölyeleri, özel tasarım galerileri ve kütüphanesi ve ayrıca bilim kamp ve şenlikleri gibi etkinlikleri ile ziyaretçilerini beklediğini ifade eden Büyükkılıç, merkezin kurulduğu günden bu yana yaklaşık 500 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini kaydetti.

Büyükkılıç, TÜBİTAK 4007 bilim şenlikleri çağrısı kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Abdullah Gül Üniversitesi ile Erciyes Üniversitesi tarafından desteklenen ve 3 gün sürecek olan Kayseri Bilim Merkezi 5. Bilim Şenliğinin, 100'e yakın dene-yap atölyeleri, randevulu atölyeler, bilim gösterileri, sahne gösterileri ve söyleşilerle dolu dolu geçeceğini aktardı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da çocuklara ve gençlere seslenerek, "Sizin yaşlarınızdayken, bize bazen şöyle söylerlerdi, 'Başımıza icat çıkarmayın' derlerdi. Şimdi tam tersini söylüyoruz. Değerli gençlerimiz, çocuklarımız bize icatlar çıkarmanız lazım. Bilim şenliklerinin temeli budur." ifadelerini kullandı.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da bilimi, bilimsel faaliyetleri daha yakından görme ve anlama açısından Kayseri'nin, Anadolu'nun bağrında önemli bir kent olduğunu aktardı.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise bu tür etkinlikler için Büyükkılıç'a teşekkür ederek, böylelikle gelecekleri olan çocukların cevherlerinin ortaya çıkarıldığını anlattı.

Konuşmaların ardından Büyükkılıç, protokol ve öğrencilerle birlikte stantları gezerek, bilimsel çalışmaları inceledi.

Şenliğe, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk ve Bayar Özsoy ile daire başkanları ve öğrenciler katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, milli eğitim bakanlığı, Türkiye, Kayseri, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Kayseri Bilim Merkezi 5. Bilim Şenliği başladı - Son Dakika


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