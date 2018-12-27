Kayseri Bilim Merkezi Cern'e Davet Edildi

Kayseri
Bilim Merkezi, dünyanın en büyük parçacık fiziği araştırma laboratuvarı olan Avrupa
Nükleer Araştırma Merkezindeki (CERN) eğitime davet edildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, CERN'de gerçekleştirilecek 1 haftalık eğitim programına Kayseri Bilim Merkezi de katılacak.
CERN tarafından Uluslararası Öğretmen Eğitimleri kapsamında düzenlenen ve İsviçre
'nin Cenevre
şehrinde gerçekleştirilecek Türk Öğretmen Çalıştayı'nda CERN'in kuruluşu, parçacık fiziği, algıç fiziği, astroparçacık fiziği, nötrino fiziği, higgs bozonu, madde, karşı madde çalışmaları hakkında eğitim verilecek.
27 Ocak-2 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenencek olan çalıştay ayrıca, CMS, ATLAS, CAST gibi dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvar ve algıçları ziyaret edilerek gerekli bilgilendirmeler yapılacak.
Çalıştay sonrasında ise edinilen bilgi ve deneyimler Kayseri Bilim Merkezi bünyesinde gerçekleştirilecek olan eğitim faaliyetleri ile bilim severlerle paylaşılacak.