Son Dakika Haberleri: Kayseri Birinci Amatör Küme 1.Hafta
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Kayseri Birinci Amatör Küme 1.Hafta

23 dakika önce

Kayseri 1.Amatör Küme maçında Maktifspor, Yeşilhisar Belediyespor engelini 2 golle geçti.

Kayseri Birinci Amatör Küme 1.Hafta, System.String[]

Kayseri 1.Amatör Küme maçında Maktifspor, Yeşilhisar Belediyespor engelini 2 golle geçti.


İlk yarısı golsüz sona eren Kayseri 1.Amatör Küme maçının ikinci yarısında 3 gol atıldı. Maktifspor 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.


Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha


Hakemler: Ahmet Pakırcı xx, Ahmet İnci xx, İzzet Samur xx


Maktifspor: Abdullah Yakup Boyraz xx, Onur Kodaş xx, Emrah Demir xx, İbrahim Fındıkçı xx, Yunus Kulan xx, Resul Kahriman xx, İrfan Yeğin xx, Mehmet Akif Kurt xx, Erkam Boyraz xx, Canberk Yalçın xx, Engin Tutuk xx


Yeşilhisarspor: Yasin Katı x, Emre Somuncu x, Abdulsamed Köse x, Yasin Sacu x, H.Hüseyin Gökşen x, Kadir Şimşek x, Recep Koçer x, Abdülbaki Karaman x, Yakup Erdoğan x, İrfan Altıparmak x, Furkan Akburak x


Goller: Resul Kahriman dk 48, Erkam Boyraz dk 65 (Maktifspor) Kadir Şimsek dk 56 (Yeşilhisar Belediyespor) - KAYSERİ

Ahmet İnci, Yeşilhisar, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:21 Kaynak: İHA
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