Kayseri Birinci Amatör Küme - Son Dakika
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Kayseri Birinci Amatör Küme

6 saat önce

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Güneşspor, orta sıralarda yer alan rakibi Argıncıkspor'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

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Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Güneşspor, orta sıralarda yer alan rakibi Argıncıkspor'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.


Stat: Argıncık Stadı 1


Hakemler: Suat Alptekin xxx, Osman Baruk xxx, Turan Çelik xxx


Argıncıkspor: Mustafa Alperen Karataş xx, Osman Koş xx, Hüseyin Yılmaz xx (Dk.80 Selim Akdeniz x), Kaan Aşık xx, Kerim Göçek xx, Ahmet Arsoy xx (Dk.65 Haydar Cüce x), Menduh Çökük xx (Dk.71 Mevlüt Buğra x), Ahmet Sebile xx, Emrah Arslan xx, Bahattin Baydemir xx, Fatih Çetinalp xx


Güneşspor: Ömer Sefa xxx, Furkan İmdat xxx, Cengizhan Bakar xxx, Memiş Duran xxx, Enes Güler xxx, Abdulsamet Coşkun xx (Dk.65 Orhan Çankaya x), Mehmet Yenilmez xxx, Osman Rızvan xxx, Ali Yerlitaş xx, (Dk.82 Ferhat Yılmaz x), Mehmet Durdu xxx, Turgut Vural xxx


Gol: Mehmet Durdu Dk.28 (Güneşspor) - KAYSERİ

Karataş, Kayseri, Akdeniz, Selim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 08:50 Kaynak: İHA
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