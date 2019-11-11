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Kayseri Birinci Amatör Küme 8.Hafta

6 saat önce

Erciyes Reşadiye Gençlikspor, ligin 8.haftasında oynadığı maçta Başakpınar Belediyespor'u 1-0 yendi.

Kayseri Birinci Amatör Küme 8.Hafta, System.String[]

Erciyes Reşadiye Gençlikspor, ligin 8.haftasında oynadığı maçta Başakpınar Belediyespor'u 1-0 yendi.


Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme A Grubunda mücadele eden Erciyes Reşadiye Gençlikspor ligdeki üçüncü galibiyetini aldı. Başakpınar Şaban Tankurt Stadında oynanan Başakpınar Belediyespor ile Erciyes Reşadiye Gençlikspor maçında tek gol atıldı. Başakpınar Belediyespor'u Kadir Yılmaz'ın golü ile mağlup etmeyi başaran Erciyes Reşadiye Gençlikspor maç sonu büyük sevinç yaşadı.


Rakibini aldığı kritik galibiyetle liderlikten eden Erciyes Reşadiye Gençlikspor puanını ise 11 yaptı ve 6.sıraya yükseldi. Başakpınar Belediyespor ise 17 puanda kalarak 2.sıraya geriledi. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 08:49 Kaynak: İHA
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