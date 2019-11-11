Son Dakika Haberleri: Kayseri Birinci Amatör Küme 8.Hafta
Son Dakika Spor Kayseri Birinci Amatör Küme 8.Hafta

Kayseri Birinci Amatör Küme 8.Hafta

6 saat önce

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubunda Kayseri Yavuzspor, ligin 8.haftasında oynadığı maçta Büyüleyenspor'u 3-2 mağlup ederek A Grubunun yeni lideri oldu.

Kayseri Birinci Amatör Küme 8.Hafta, System.String[]

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubunda Kayseri Yavuzspor, ligin 8.haftasında oynadığı maçta Büyüleyenspor'u 3-2 mağlup ederek A Grubunun yeni lideri oldu.


Stat: Vali Muammer Güler Stadı


Hakemler: Esat Sabuncu xx, Turan Çelik xx, Deniz Apaçık xx


Kayseri Yavuzspor: H.Anıl Tekin xx, Yunus Mete xx, (Dk.50 Alper Demirel xx), Mustafa Solak xx, Birkan Çelik xxx, Selçuk Çalışkan xx, (Dk.80 Alpay Şimşek x), Tolga Taşoluk xx, Tugay Taşoluk xx, İsmail Mete xxx, Ramazan Bulmuş xxx, D.Mehmet Orçan xxx, A. Görkem Gök xx, (Dk.70 M.Burak Ekici xx)


Büyüleyenspor: Ramazan İsmail Karadeniz x, Osman Çavuş xx, Seyit Sevinti xx, Ali Törk xx,Sinan Yücel x, (Dk.40 Arif Yaman x), Engin Durdağ x, Lokman Öztürk x, Kemal Yüksel x, Fatih Danacı x, Mustafa Palamut xx, Doğukan Bozat x, (Dk.50 Mustafa Hulusi Erol x)


Goller: Ramazan Bulmuş Dk.3-64 (penaltı), İsmail Mete Dk.38 (Kayseri Yavuzspor), Mustafa Palamut Dk.52-68 (penaltı) (Büyüleyenspor) - KAYSERİ

Mustafa Solak, Muammer Güler, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 08:53 Kaynak: İHA
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